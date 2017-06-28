В Сыктывкаре продемонстрируют "ромашковый стиль"

28 июня 2017 года, 16:13 | Сыктывкар
Pedolimp.ru

На праздновании Дня семьи, любви и верности в Сыктывкаре пройдет конкурс детского костюма в ромашковом стиле.

Знаковым местом 7 июля в Сыктывкаре станет площадка под часами, где все желающие девчонки и мальчишки смогут стать участниками конкурса детского стилизованного костюма. Начало мероприятия ‒ в 15-00.

По словам организаторов праздника, ромашковый стиль конкурса был выбран не случайно, ведь известно, что главным символом Дня семьи, любви и верности является ромашка, простой и скромный цветок. Его белый цвет символизирует чистоту, желтое солнышко ‒ домашнее тепло, объединяющее лепестки в крепкую семью. А главным объединяющим началом в семье являются дети.

Условия участия в детском конкурсе просты: необходимо использовать символ праздника в качестве элемента костюма. Для участия в конкурсе никаких предварительных заявок оформлять не требуется. Главное – желание и полет фантазии, которые помогут в создании оригинального костюма и получении приза.

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На праздновании Дня семьи, любви и верности каждый найдет себе занятие по душе. Организаторы подготовили много интересных мероприятий и приглашают всех сыктывкарцев и гостей отпраздновать этот день вместе. Площадка возле городского бассейна на какое-то время превратится в Городок семейных талантов, в центре которого пройдет чествование восьми сыктывкарских образцовых семей и семей молодоженов, фестиваль семейного творчества. На семейных мастерских и мастер-классах можно будет самостоятельно изготовить небольшой сувенир на память или приобрести изделия ручной работы. На стене признаний можно будет нарисовать рисунок семейного счастья или написать свои пожелания или поздравления с праздником. Все желающие смогут поучаствовать в шоу мыльных пузырей, поиграть в спортивные игры или сделать аквагрим. Самые активные участники будут поощряться жетонами, которые можно будет обменять на призы и сладости.

Участие во всех мероприятиях и мастер-классах бесплатное.

Дорогие жители и гости столицы, берите с собой детей, друзей, близких и любимых и приходите 7 июля на площадку под часами получить заряд бодрости и отличного летнего настроения.

***Всероссийский день семьи, любви и верности является одной из важных социально значимых дат, почитаемых многими жителями нашей республики. Начиная с 2009 года, в честь этого праздника каждый год в столице Коми проходят увлекательные и запоминающиеся мероприятия: забег малышей в ползунках, финал республиканского конкурса "СуперПапа", Парад-конкурс семей, акция "Живой микрофон", трогательная встреча молодоженов и прочие. Праздник полюбился жителям и гостям столицы Коми и стал по-настоящему народным.

Организаторы – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Региональный центр развития социальных технологий.

Комиинформ
  Ключевые слова: ромашки
  Рубрика: Общество
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