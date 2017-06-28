Эвакуация, противогазы и задымление: праздник безопасности подарили детям спасатели из Коми

Традиционная акция "День безопасности" прошла сегодня, 28 июня, на территории детского оздоровительного лагеря "Мечта". Подобные встречи с детьми Главное управление МЧС по Коми организует ежегодно, в ближайших планах посещение еще двух детских лагерей республики - "Гренада" и "Чайка". Мероприятия приурочены к Году гражданской обороны и 90-летию государственного пожарного надзора.

"В рамках детской оздоровительной кампании мы ежегодно в каждом лагере проводим масштабные дни безопасности. При этом каждый год стараемся вносить новые методы и подходы. В 2017-м наше ноу-хау - это палатка с задымлением, дети могут не только воочию увидеть противогаз, но и почувствовать, каково в нем дышится на свежем воздухе и в дыму", - рассказал инженер отдела организации Государственного пожарного надзора и профилактической работы Илья Зелинский.

Стартовал день безопасности с тренировочной эвакуации. По легенде, в одном из жилых корпусов возникло возгорание, в связи с чем и потребовалось эвакуация. Один из детей по сценарию остался в здании. Как пояснил И.Зелинский, довольно часто в экстренной ситуации, в том числе при пожаре, дети поддаются панике и прячутся, вместо того чтобы убежать от источника опасности. Так и юный помощник спасателей закрылся в шкафу спальни, где и был обнаружен огнеборцами. Мальчику надо отдать должное, роль пострадавшего он исполнил очень правдоподобно. Пожарные извлекли его "без сознания" на свежий воздух, врач оказал ребенку первую помощь. Действия сотрудников пожарной охраны, медика и работников лагеря были оценены как грамотные, согласно ситуации.

"Перед началом смены весь персонал лагеря в обязательном порядке проходит инструктаж по пожарной безопасности, а тренировочные эвакуации отрабатываются не только в дни акции, но и в штатном режиме", - добавил И.Зелинский.

Всего вниманию воспитанников лагеря были предложены пять интерактивных площадок, где разные ведомства рассказывали о правилах поведения во время возгорания, задымления, происшествий на воде. Дети могли задавать вопросы, общаться со спасателями, пробовать самостоятельно применять специфическое оборудование.

На первой площадке объектом изучения стала пожарная машина, дети заглянули в каждый из ее отсеков. Они примерили форму спасателей, испробовали защитную маску, узнали, где и как хранятся рукава, куда присоединяются, выяснили, как работает выдвижная лестница. Привлекла внимание детей и изогнутая металлическая конструкция, которая оказалась крюком для открытия пожарных люков.

Следующей площадкой стал катер Государственной инспекции по маломерным судам. Здесь дети увидели не только само служебное судно, но и спасательные средства: жилет, круги, спасательный конец Алексадрова, испробовали их на практике. Инспектор ГИМС при этом поведал, почему купаться можно только лишь на санкционированных пляжах. Он пояснил, что перед началом купального сезона дно вдоль пляжа обследуют водолазы на предмет бревен и битого стекла, потому такие пляжи наиболее безопасны.

Третью "станцию" организовали сотрудники Сыктывкарского поисково-спасательного отряда. Они продемонстрировали возможности аварийно-спасательного оборудования, таких, как бензорез для разрезки металла и болторез для снятия навесных замков и "перекусывания" металлических прутьев. Самыми любопытными стали расширитель и так называемый "попугай", который используется для спасательных мероприятий при ДТП. Свое прозвище агрегат получил за специфическую форму, напоминающую клюв тропической птицы. Расширитель, в свою очередь, поразил детей своей силой: имея небольшой упор, приспособление без труда подняло от земли служебную "Газель" спасателей. Самым смелым ребятам, к всеобщему восторгу, разрешили повторить этот трюк самостоятельно.

Работу огнетушителей дети изучили с работниками Коми республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Они пояснили, в чем отличие порошковых огнетушителей от углекислотных, в чем принципы их работы, показали защитные шлемы от задымления. Под руководством общественников дети попробовали огнетушители в работе, примерили средства защиты, получили в подарок календари и расписание уроков с символикой общества.

Последней и самой "горячей" точкой Дня безопасности стала палатка с задымлением. Очень многие дети решились на примерку противогаза и испытание его в условиях густого дыма и практически нулевой видимости. Дети проверяли защитные приборы на предмет герметичности и приседали, чтобы почувствовать на себе сложности спасательной работы.

"Уникальность этого мероприятия в том, что на одной площадке собраны разные ведомства, и дети имеют возможность пообщаться с каждым, так они в игровой форме получают необходимые навыки и знания. А многие "загораются" и профессией, прямо с ходу говорят: запишите меня в спасатели", - поделился И.Зелинский.

Кульминацией и финальным аккордом встречи стали огромный водяной фонтан из пожарной автоцистерны и зажигательный танец.