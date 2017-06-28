В центре столицы Коми юный велосипедист попал под колеса иномарки

28 июня 2017 года, 15:45 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Час назад в центре столицы Коми юный велосипедист попал под колеса иномарки. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции Сыктывкара. Дорожный инцидент зафиксирован в 14:25.

Автомобиль "Шевроле Лачетти" двигался по улице Димитрова со стороны Старовского к Октябрьскому проспекту. За рулем находился водитель 1991-го года рождения.

Иномарка сбила велосипедиста в тот момент, когда он переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

У пострадавшего мальчика 2005-го года рождения - ссадины колена. Госпитализация ему не потребовалась. Как отметили в ГИБДД, в столице Коми это первый учетный случай с ребенком-велосипедистом с начала сезона.

О водителе "Шевроле" известно, что права он получил в мае 2017-го, с этого времени правила дорожного движения ни разу не нарушал.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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