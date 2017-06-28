Проект Сыктывкарского психоневрологического интерната "Двор, в котором мы живем" победил в грантовом конкурсе

Социальный проект Сыктывкарского психоневрологического интерната (ПНИ) "Двор, в котором мы живем" победил в конкурсесоциальных проектов "Активное поколение", инициатором которого выступил благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Конкурс создан для поддержки проектов организаций и инициативных групп граждан, направленных на оказание помощи пожилым людям и приобщение их к активному участию в жизни общества.

Как рассказал директор Сыктывкарского ПНИ Валерий Коротин, заявку на участие в конкурсе учреждение направило в середине мая. Информация о победе и грановой поддержке в интернат поступила буквально вчера.

Как пояснил Валерий Коротин, проект "Двор, в котором мы живем" предусматривает создание на территории учреждения комфортных условий для активного отдыха, досуга и познавательных занятий проживающих в интернате пожилых граждан и людей с инвалидностью.

"Например, в рамках проекта мы планируем поставить хорошие беседки, в которых наши проживающие смогут отдыхать, читать, играть в настольные игры и разговаривать друг с другом не только в теплую погоду, но и когда на улице прохладно или идет дождь. Кроме этого, планируем оборудовать красивый фонтан, разбить цветники, приобрети большой стол для игры в пинг-понг на улице, другой спортивный инвентарь и настольные игры. В общем, в рамках проекта мы хотим сделать на территории интерната дворик, уютный и удобный для активного отдыха и общения. Времяпрепровождение в таком дворике будет способствовать укреплению и психологического, и физического здоровья пожилых людей и граждан с инвалидностью, которые живут в нашем интернате", - сообщил Валерий Коротин.

По его словам, проект "Двор, в котором мы живем" планируется реализовать в течение текущего года.