"Народный бюджет": в сфере физкультуры и спорта в Коми будет реализовано 14 проектов

Министерство физической культуры и спорта Республики Коми завершило работу по заключению соглашений с администрациями муниципальных образований региона о предоставлении в 2017 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет".

Как отметил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной, проект "Народный бюджет" направлен на повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечение населения в процесс принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления.

В цели проекта входит информирование жителей об объемах финансирования на реализацию народных проектов, вынесение на оценку жителей предложений администраций муниципалитетов по перечню объектов и работ по ним, сбор предложений жителей по другим проектам и их предварительная оценка, выбор на сходах граждан наиболее важных проектов, отвечающих интересам большинства жителей населенных пунктов.

"В 2016 году по инициативе руководителя региона Серегея Гапликова были приняты Указ Главы Республики Коми № 66 "О проекте "Народный бюджет" в Республике Коми" и Постановление Правительства Республики Коми № 252 "О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016г. № 66 "О проекте "Народный бюджет" в Республике Коми", - напомнил Николай Бережной. - Реализация народных проектов осуществляется по девяти приоритетным направлениям, в том числе - в сфере физкультуры и спорта (реализация народных проектов по капитальному ремонту, ремонту плоскостных спортивных сооружений, в том числе дворовых спортивных площадок, и приобретению спортивного оборудования и спортивных площадок). Претендовать на участие в отборе могли органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Для участия в отборе они представляли заявку. Министерство физической культуры и спорта на этапе отбора заявок народных проектов осуществляло их оценку на предмет соответствия критериям, предъявляемым к проекту "Народный бюджет", и подготовку предварительного расчета суммы необходимой субсидии. Итоговая оценка определялась суммой выставленных баллов по каждому критерию".

По итогам заседания Межведомственной комиссии по отбору народных проектов прошедшими отбор признаны 14 народных проекта 13 муниципалитетов.

№ п/п МР/ГО ГП/СП Наименование проекта Количество баллов, набранное народным проектом, по итогам отраслевого заключения 1 Корткеросский Большелуг Спортивная площадка "Коми Багатыр" 77 2 Сосногорск Сосногорск, пст. Керки, пст. Поляна Приобретение и установка спортивных комплексов в пст. Керки и пст. Поляна 75 3 Удорский Благоево Ремонт плоскостного спортивного сооружения расположенного по адресу пгт. Благоево, ул. Мира, д. 3 75 4 Княжпогостский Синдор Установка уличного тренажерного комплекса под навесом 74 5 Сысольский Визинга Приобретение и установка уличных тренажеров 73 6 Сыктывкар Сыктывкар, пгт. В.Максаковка Обустройство и благоустройство крытой спортивной площадки с тренажерами круглогодичного использования в Национальном сквере "Коми парма" по улицам: Лесная, Красноборская, Снежная 73 7 Ижемский Брыкаланск Приобретение спортивного оборудования и обустройство спортивной площадки 73 8 Печора Озерный Приобретение и установка современного комплекса уличных тренажеров под навесом 72 9 Сыктывдинский Яснэг Обустройство спортивной площадки 72 10 Койгородский Койгородок, д.Гурган Строительство детской спортивной площадки 71 11 Усть-Вымский Жешарт Обустройство комплекса спортивной площадки (волейбол, мини-футбол) у школы искусств 69 12 Койгородский Кузъёль Установка спортивной площадки с элементами детской игровой 69 13 Ухта Ухта Изготовление (приобретение) и установка спортивной площадки 68 14 Прилузский с.Мутница, пст. Гуляшор Обустройство спортивной площадки для подвижных игровых видов спорта 66

Постановлением Правительства Республики от 25 апреля 2017 года № 224 "О распределении из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам субсидий на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", на 2017 год", дополнил Николай Бережной, распределены из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам субсидий на реализацию народных в сумме 4 миллионов рублей. Всего на реализацию народных проектов выделено 4 599,616 тыс. руб. (599,616 тысяч рублей из них - местные бюджеты).

Срок реализации народных проектов - до 1 октября 2017 года, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

***Работа в муниципалитетах по сбору общественных инициатив, их обсуждению и оформлению заявок началась 1 июля 2016 года. Проект реализуется в пять этапов:

2016 год: I этап - до 20 августа: назначение и проведение собраний граждан в му­ниципальных образованиях, подготовка в муниципальных образованиях городских округов, муниципальных районов сводных итоговых документов собраний граждан и ре­естров подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта в целях оценки населением соответствующего муниципального об­разования проектов, предлагаемых к реализации органами местного само­управления; II этап - до 25 августа: рассмотрение и утверждение перечня одобрен­ных народных проектов органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов (с учетом входящих в их состав поселе­ний); III этап - до 1 сентября: подготовка органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов заявок для участия в отборе народных проектов.

2017 год: IV этап - до 30 марта: проведение Администрацией Главы Республики Коми отбора народных проектов, соответствующих критериям, предъявля­емым к проекту "Народный бюджет"; V этап - до 1 октября: реализация органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов народных проектов, прошед­ших отбор, совместно с гражданами соответствующего муниципального об­разования.