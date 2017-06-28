Ссора пенсионеров в сыктывкарском Доме престарелых переросла в поножовщину

Следственным отделом по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины, проживающего в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

По данным следствия, 25 июня текущего года между двумя мужчинами, проживающими в одной комнате дома-интерната для престарелых и инвалидов, при распитии спиртного возник конфликт, в ходе которого 68-летний нанес 60-летнему несколько ударов ножом в область живота, лица и шеи, причинив, в том числе, одно проникающее ранение с повреждением внутренних органов.

Потерпевший остался жив благодаря тому, что сам оказал злоумышленнику активное сопротивление. Кроме того, ему была своевременно оказана медицинская помощь. В настоящее время он проходит лечение в больнице.

По уголовному делу с участием подозреваемого проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК.