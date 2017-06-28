Расписание поездов дальнего следования в июле - августе изменится в связи с ремонтно-путевыми работами в Коми

28 июня 2017 года, 14:20 |
Фото Антона Пархачева

Расписание ряда поездов дальнего следования изменится в связи с проведением 10-16 июля, 20-26 июля, 30 июля - 5 августа плановых ремонтно-путевых работ на перегоне Тобысь - Ярега участка Сосногорск – Микунь Северной железной дороги.

Прибывать на станции и отправляться далее в путь поезда будут с изменениями от трех до тридцати пяти минут.

Изменения будут внесены в график движения поездов отправлением 10-15 июля, 20-25 июля и 30 июля - 4 августа:

267 Сосногорск – Новороссийск

21 Лабытнанги – Москва

209 Лабытнанги – Москва

309 Воркута – Адлер

311 Воркута – Новороссийск

41 Воркута – Москва

89 Воркута – Нижний Новгород

375 Воркута – Москва

77 Воркута – Санкт-Петербург

557 Печора – Адлер

305 Усинск – Сыктывкар

304 Сыктывкар – Усинск

306 Сыктывкар – Усинск;

отправлением 9-14 июля, 19-24 июля и 29 июля - 3 августа:

593 Лабытнанги – Анапа

585 Лабытнанги – Адлер

287 Воркута – Белгород

90 Нижний Новгород – Воркута

224 Москва – Сосногорск

78 Санкт-Петербург – Воркута

376 Москва – Воркута

22 Москва – Лабытнанги

210 Москва – Лабытнанги

42 Москва – Воркута

288 Белгород – Воркута;

отправлением 7-12 июля, 17-22 июля, 27 июля - 1 августа:

558 Адлер – Печора

586 Адлер – Лабытнанги

310 Адлер – Воркута

312 Новороссийск – Воркута;

отправлением 8-13 июля, 20-25 июля, 30 июля - 4 августа:

268 Новороссийск – Сосногорск

594 Анапа – Лабытнанги.

В июле – августе ремонтные работы будут осуществляться на перегоне Сивая Маска – Амшор участка Воркута – Инта. В связи с этим также изменится расписание движения поездов. Прибывать на станции и отправляться далее в путь они будут с изменениями от пяти минут до одного часа восемнадцати минут.

Изменения будут внесены в график движения поездов № 309 Воркута – Адлер, № 311 Воркута - Новороссийск и № 41 Воркута – Москва, отправлением 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 июля, 1,3,5,6 августа.

Комиинформ
  Ключевые слова: поезд
  Рубрика: Общество
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