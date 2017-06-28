Расписание поездов дальнего следования в июле - августе изменится в связи с ремонтно-путевыми работами в Коми
Расписание ряда поездов дальнего следования изменится в связи с проведением 10-16 июля, 20-26 июля, 30 июля - 5 августа плановых ремонтно-путевых работ на перегоне Тобысь - Ярега участка Сосногорск – Микунь Северной железной дороги.
Прибывать на станции и отправляться далее в путь поезда будут с изменениями от трех до тридцати пяти минут.
Изменения будут внесены в график движения поездов отправлением 10-15 июля, 20-25 июля и 30 июля - 4 августа:
№ 267 Сосногорск – Новороссийск
№ 21 Лабытнанги – Москва
№ 209 Лабытнанги – Москва
№ 309 Воркута – Адлер
№ 311 Воркута – Новороссийск
№ 41 Воркута – Москва
№ 89 Воркута – Нижний Новгород
№ 375 Воркута – Москва
№ 77 Воркута – Санкт-Петербург
№ 557 Печора – Адлер
№ 305 Усинск – Сыктывкар
№ 304 Сыктывкар – Усинск
№ 306 Сыктывкар – Усинск;
отправлением 9-14 июля, 19-24 июля и 29 июля - 3 августа:
№ 593 Лабытнанги – Анапа
№ 585 Лабытнанги – Адлер
№ 287 Воркута – Белгород
№ 90 Нижний Новгород – Воркута
№ 224 Москва – Сосногорск
№ 78 Санкт-Петербург – Воркута
№ 376 Москва – Воркута
№ 22 Москва – Лабытнанги
№ 210 Москва – Лабытнанги
№ 42 Москва – Воркута
№ 288 Белгород – Воркута;
отправлением 7-12 июля, 17-22 июля, 27 июля - 1 августа:
№ 558 Адлер – Печора
№ 586 Адлер – Лабытнанги
№ 310 Адлер – Воркута
№ 312 Новороссийск – Воркута;
отправлением 8-13 июля, 20-25 июля, 30 июля - 4 августа:
№ 268 Новороссийск – Сосногорск
№ 594 Анапа – Лабытнанги.
В июле – августе ремонтные работы будут осуществляться на перегоне Сивая Маска – Амшор участка Воркута – Инта. В связи с этим также изменится расписание движения поездов. Прибывать на станции и отправляться далее в путь они будут с изменениями от пяти минут до одного часа восемнадцати минут.
Изменения будут внесены в график движения поездов № 309 Воркута – Адлер, № 311 Воркута - Новороссийск и № 41 Воркута – Москва, отправлением 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 июля, 1,3,5,6 августа.
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