Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Коми будет создан по подобию образовательного центра "Сириус"

28 июня 2017 года, 13:40 |
Фото Минобрнауки РК

Делегация Республики Коми под руководством заместителя председателя правительства – министра образования, науки и молодежной политики РК Натальи Михальченковой побывала с рабочим визитом в федеральном образовательном центре "Сириус". Он был создан по инициативе президента России Владимира Путина на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи образовательным фондом "Талант и успех".

"Центр создавался для того, чтобы стать ключевым звеном в национальной системе поддержки талантов и деятельных ребят, с одной стороны, с другой — он призван стать ориентиром для регионов в работе с такими детьми", - сказала на встрече руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

В мае правительством Коми и фондом "Талант и успех" было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает совместную деятельность по развитию и сопровождению интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи республики. Основная цель – создание условий для построения системной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью в регионе.

Для делегации из Коми в "Сириусе" состоялся первый установочный обучающий семинар. Участники познакомились с методологией работы федерального образовательного центра, договорились, что фонд будет оказывать помощь в разработке актуальных управленческих решений, в том числе при создании и развития Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми.

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"Совместными усилиями, под руководством команды образовательного центра дети республики получат возможность участия в современных образовательных программах и иных значимых мероприятиях для одаренных детей, реализуемых Образовательным центром "Сириус", а их наставники – содействие в повышении квалификации по приоритетному направлению. Наряду с этим, в республике появятся новые образовательные программы выявления и поддержки одаренных детей, которые будут реализованы на площадках ведущих образовательных организаций региона", - отметила Н.Михальченкова.

Она уверена, что республика обладает всеми необходимыми для реализации поставленной задачи ресурсами – мотивированными детьми, сильными педагогами, активными управленческими кадрами, заинтересованными специалистами и неравнодушной общественностью. Созданный с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех" Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Республике Коми должен стать значимым звеном в реализации Стратегии научно-технологического развития и достижении принципиальных результатов в области социально-экономического развития России.

Илья Баканов
  Ключевые слова: таланты, соглашение, минобрнауки, дети
  Рубрика: Общество
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