В детских лагерях "Мечта" и "Гренада" пройдут праздники "О преданности, семье и настоящей любви"

28 июня 2017 года, 12:40 |
Фото Антона Пархачева

В детских оздоровительных лагерях "Мечта" и "Гренада" 8 и 9 июля пройдут праздники "О преданности, семье и настоящей любви" в честь Дня семьи, любви и верности.

Воспитанников оздоровительных лагерей, а это в общей сложности более 500 человек, ожидает яркая и насыщенная программа.

Педагоги и вожатые лагерей "Мечта" и "Гренада" вместе с активистами и волонтерами благотворительного фонда "Союз неравнодушных сердец" проведут для детей конкурсы и увлекательные викторины, посвященные Дню семьи любви и верности, организуют мастер-классы по изготовлению семейных оберегов.

На площадке Дома культуры лагеря состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов Сыктывкара и самих воспитанников лагеря.

Организаторы праздника предусмотрели, чтобы программа праздника была рассчитана с учетом каждой возрастной аудитории. Поэтому после праздничного концерта учащихся начального и среднего звена ожидает просмотр спектакля "Тайна волшебного сундука, или путешествие в коми сказку", который покажут артисты интерактивного театра "Сюрприз".

Детей постарше ждет необычная программа: юноши посетят дискуссионный клуб "Семейные ценности", который организуют член Общественной палаты РК Григорий Спичак и член Общественного совета при МВД по Республике Коми иерей Максим (Стыров), и обсудят тему "Как стать в будущем настоящим семьянином".

Девушки пообщаются со специалистом по семейному воспитанию на тему "Один раз и на всю жизнь. Роль женщины в семье". Изюминкой встречи будет беседа с известным в Сыктывкаре стилистом, который проведет для девушек мастер-класс по визажу.

Завершится праздник шоу "Бумажный человек" и зажигательной дискотекой.

Организаторы: Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Коми Республиканский благотворительный фонд поддержки талантливых детей "Союз неравнодушных сердец"

Комиинформ
  Ключевые слова: праздник, дети
  Рубрика: Общество
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