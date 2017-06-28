Сыктывкар и Выльгорт на сутки отключат от холодной воды

28 июня 2017 года, 12:25 | Сыктывкар, Сыктывдинский
Фото Антона Пархачева

С 5 по 6 июля в Сыктывкаре и с.Выльгорт Сыктывдинского района отключат холодную воду.

Отключение холодного водоснабжения связано с проведением плановых ремонтных работ на насосных станциях и водопроводных сетях, сообщает Сыктывкарский Водоканал.

Воды не будет с 8 часов 5 июля до 8 часов 6 июля. Давление на сетях нормализуется к 12 часам 6 июля.

В районы Орбита (от ул.Громова), в Верхний и Нижний Чов холодная вода будет подаваться с пониженным давлением.

Как сообщает филиал "Коми" Группы "Т плюс", поскольку котельные используют холодную воду, поступающую от "Водоканала", то горячее водоснабжение всех потребителей Сыктывкарских тепловых сетей будет также прекращено.

Периоды отключения горячей и холодной воды могут не совпадать, уточнили в компании. В силу технологических особенностей горячая из кранов пропадет позже. Соответственно, после того, как "Сыктывкарский водоканал" возобновит подачу ресурса, тепловикам потребуется некоторое время на то, чтобы восстановить отпуск горячей воды с нормативными давлением и температурой.

Сыктывкарский водоканал просит жителей произвести запас воды на период проведения работ.

Комиинформ
  Ключевые слова: вода
  Рубрика: Общество
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