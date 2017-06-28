Вынесен приговор работникам Печорского противотуберкулезного диспансера, которые нескольких лет воровали бюджетные средства

28 июня 2017 года, 12:12 | Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного врача Печорского противотуберкулезного диспансера и шестерых его подчиненных. Экс-главврач признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), а его подчиненные – ч. 5 ст. 33. ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения). Уголовное дело в отношении главврача прекращено в связи со смертью.

Судом установлено, что в 2008-2012 годы работники противотуберкулезного диспансера совершали хищения денежных средств работников учреждения, которые выделялись им в качестве премий. Первоначально работникам премии начислялись, но не переводились на банковские карты, а в дальнейшем с работников стали требовать вернуть части премий под предлогом сбора денег на нужды диспансера. В этой схеме оказались задействованы бывший главный врач учреждения, его заместитель по экономическим вопросам, бухгалтер по расчетам, кассир, две старшие и одна главная медсестра. За указанный период они похитили свыше 1,2 млн рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях никто из сообщников не признал.

Суд назначил им всем наказания в виде штрафов в доход государства в суммах от 130 тыс. рублей до 350 тыс. рублей. Помимо этого, суд взыскал с осужденных работниц диспансера в бюджет процессуальные издержки на сумму более 1,5 млн рублей (стоимость услуг адвокатов и проведенных экспертиз). На рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства переданы иски о взыскании с осужденных суммы вреда, причиненного преступлениями.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.

Комиинформ
  Рубрика: Право
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