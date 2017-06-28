В селе Усть-Нем ко Дню республики появится новый Дом культуры

В День республики, 22 августа, в селе Усть-Нем Усть-Куломского района планируют открыть новый Дом культуры. Потребность в нем появилась давно. Четыре года назад строительство инициировал экс-глава администрации района Дмитрий Шатохин.

"Необходимость в новом доме культуры вызвано катастрофическим состоянием старого. Туда страшно зайти, все держится на одной печке. А село большое, появилась новая школа, есть потребность в культуре, люди готовы и хотят этим заниматься", - сообщил "Комиинформу" нынешний руководитель районной администрации Сергей Рубан.

В 2014 году здание было подведено под крышу. Постепенно установили окна и двери, появился черновой пол, стены облицевали гипсокартоном. Сейчас проводят инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, электропроводку, вентиляцию. Этот этап должны закончить до 20 июля.

Как сообщают в администрации района, за все время строительства израсходовано более 5,5 млн. рублей. Для завершения объекта и ввода в эксплуатацию из бюджета республики выделено 5 млн. рублей, из районного - 1 млн. рублей.

На выполнение пожарных работ (молниезащита, пожводоем) и благоустройство территории необходимо еще 1,5 млн. рублей. С.Рубан пообещал, что этим займутся после открытия ДК. А в августе здание уже будет готово принять артистов и зрителей.