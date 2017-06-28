Часть работников Управления многоквартирными домами трудоустроят в "Воркутинские ТЭЦ"

28 июня 2017 года, 11:45 | Воркута
Фото администрации Воркуты

В пятницу руководитель администрации города Игорь Гурьев и его первый заместитель Леонид Сметанин, а также исполнительный директор Воркутинских ТЭЦ Юрий Линчук встретились с сотрудниками муниципального предприятия, работающими на городских котельных.

Сегодня МУП "Управление многоквартирными домами", в ведении которого находятся порядка 40 домов и четыре муниципальные котельные, имеет задолженность перед персоналом по заработной плате. По словам Игоря Гурьева, частично зарплата на предприятии погашена за май, остальная задолженность, в том числе и по отпускным, будет выплачена чуть позже – у предприятия есть ликвидные активы, за счет которых можно произвести расчет с работниками.

Сотрудникам предприятия, которые в дальнейшем будут осуществлять обслуживание котельных, объяснили алгоритм их перехода в Воркутинские ТЭЦ с учетом различных индивидуальных вариантов, в том числе и отпускного периода.

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Как пояснил Юрий Линчук, работники муниципального предприятия войдут в основной штат компании, но отдельным подразделением, численность которого будет варьироваться в пределах 100 человек. За специалистами, которые в летний период уходят в отпуска, зарезервируют их рабочие места на условиях нового штатного расписания. Кроме того, для них сохранятся все условия, так называемого, перевода.

"В июле этого года запланирована передача муниципальных котельных и комплекса "Водоканала" на технической обслуживание в ООО "Воркутинские ТЭЦ", - рассказал Игорь Гурьев. – Заключение концессионных соглашений по данным предприятиям пришлось отложить до 2018 года. На сегодня котельные находятся в конкурсной массе, и мы обязаны пройти все процедуры, предусмотренные конкурсным производством, прежде чем выйти на концессионное соглашение. В "Водоканале" введено внешнее управление при процедуре банкротства, что также делает невозможным заключение данного соглашения. Вместе с тем, была достигнута договоренность с компаний "Т+" в лице "Воркутинские ТЭЦ" о техническом обслуживании и подготовке к зимнему периоду сетей "Водоканала" и котельных, после перевода последних в МУП "СТС". В отношении тепловых сетей также соблюдается "дорожная карта" концессионного соглашения, мы планируем его заключить до конца текущего года".

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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