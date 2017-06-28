В интервью главы интинцы увидели четкие перспективы шахтерского города

Мэр Инты Лариса Титовец поделилась своим впечатлением о большом интервью главы Коми агентству "Комиинформ".

"Публикацию прочитала на одном дыхании. Очень честные, искренние ответы на самые сложные и чувствительные для каждого человека вопросы. Такая открытость и прямота главы республики вызывает глубокое уважение и искреннее доверие, как и его готовность, брать на себя личную ответственность за решение самых острых и болезненных проблем региона", - отметила Л.Титовец.

По ее словам, тема Инты проходит сквозь все интервью красной нитью. "Наш город, и особенно угольное предприятие, переживают сегодня не лучшие времена. Трагические события последних дней и гибель шахтера только усилили пессимистические настроения среди горняков. Именно поэтому четкие и предельно понятные перспективы, которые озвучил глава республики и для шахты, и для Инты в целом прозвучали особенно своевременно", - заявила она.

"Конечно, мы постоянно информировали интинцев и работников "Интауголь" о той работе, которую ведут правительство республики и Сергей Анатольевич лично для сохранения и возрождения нашего градообразующего предприятия. Но, наверное, интинцам не хватало целостной картины, более четкого понимания общих перспектив республики и роли нашего города и нашей шахты в едином проекте развития всего региона".

Подводя итог своим впечатлениям, мэр Инты подчеркнула, что сегодня в республике есть не только мощный потенциал и перспективные проекты, но и профессиональная команда, которая способна их реализовать и в которой хочется работать. "А, главное, есть лидер, способный защищать интересы региона на высшем государственном уровне, невзирая на должности и звания", - заключила она.