В Сосногорском районе построят спортивные объекты на средства нефтяников

28 июня 2017 года, 10:46 | Сосногорский

По соглашению о сотрудничестве между ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" и администрацией муниципального района "Сосногорск" в текущем году нефтяники помогут с обустройством стадиона "Локомотив" в городе и физкультурно-оздоровительного центра (ФОЦ) "Нефтяник" в поселке Нижний Одес.

В Сосногорске в составе стадионного комплекса построят две новые площадки: для сдачи нормативов ГТО и универсальную для игры в волейбол и баскетбол. Сейчас ведутся тендерные процедуры, по итогам которого определят подрядчика на эти работы. Как сообщили в местной администрации, на рассмотрение уже поступили несколько предложений. Рассматривается и вопрос обустройства площадки тренажерами в антивандальном исполнении для людей с ограниченными возможностями здоровья. Финансирование этой части проекта нефтяники также возьмут на себя.

В поселке Нижний Одес будет установлена универсальная площадка ГТО.

"Аукцион объявлен, ищем предприятие, которое предложит лучший вариант. На новом объекте в обязательном порядке будут как стационарные, так и выносные тренажеры для сдачи нормативов ГТО: силовые, а также различные гимнастические лестницы, скамейки для пресса и наклонов вперед. Каждый желающий сможет прийти на площадку в любое время года совершенно бесплатно", – рассказала руководитель ФОЦ "Нефтяник" Елена Липина.

Комиинформ
  Ключевые слова: Лукойл, спорт
  Рубрика: Общество
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