Вопрос внедрения профессиональных стандартов находится на особом контроле правительства Коми

Вопрос внедрения профессиональных стандартов находится на особом контроле Правительства Республики Коми. Об этом заявила заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Работа по разработке и внедрению профстандартов ведется во исполнение указа Президента Российской Федерации № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и нацелена на повышение профессиональной подготовки работников, - подчеркнула Н. Михальченкова. – Многие позиции сегодня определяются на федеральном уровне, внесены изменения в трудовой кодекс, в республике начата активная работа по формированию регионального сегмента национальной системы профессиональных квалификаций. И этот вопрос на особом контроле".

Как было отмечено докладчиками, формирование системы профессиональных стандартов и их внедрение затрагивает сегодня практически все уровни власти и деятельность предприятий и организаций всех отраслей российской экономики и социальной сферы. Реестр принятых профстандартов размещен на сайте минтруда России, также как новый справочник профессий, определяющий профессиональные требования и порядок их формирования в системе подготовки кадров.

Постановлением Правительства РФ определены особенности применения профессиональных стандартов в государственных или муниципальных учреждениях, государственных или муниципальных унитарных предприятиях. К таким особенностям, в том числе, относится разработка и утверждение организациями планов по организации применения профстандартов, а также контроль за реализацией планов со стороны учредителей бюджетных организаций. При этом реализация мероприятий планов должна быть завершена до 2020 года.

"Содержание профстандартов делают их основными элементами формируемой национальной системы квалификаций. Их задача связать сферу труда и сферу профессионального образования, при этом обеспечить повышение производительности труда и качество образования с учётом производственных и социально-экономических изменений. При разработке профессионального стандарта учитываются актуальные профессиональные действия и трудовые функции, поэтому принятый профстандарт становится основой содержания образовательного стандарта и учитывается в проектировании образовательных программ всех уровней. Происходит беспрецедентная реформа регулирования труда и образовательной деятельности, требующая региональной диагностики, участия и содействия органов государственной власти региона, объединений работодателей, профессиональных союзов", - обратила внимание Н. Михальченкова.

На заседании комиссии также были рассмотрены вопросы о выполнении Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми", Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми на 2015-2017 годы; итоги проведения в 2016 году специальной оценки условий труда на предприятиях и в организациях Республики Коми; результаты мероприятий по повышению уровня занятости населения в сельской местности.