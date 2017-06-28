В Коми начаты работы по ремонту дорог регионального и межмуниципального значения

28 июня 2017 года, 10:41 |
Фото из архива "Комиинформа"

В Коми начаты работы по ремонту дорог регионального и межмуниципального значения.

Как сообщает пресс-служба Минстроя РК, проходит ремонт водопропускных труб дороги "Сизябск - Мохча – Мошьюга" от автомобильной дороги "Ижма – Мохча" км 11, км 14, км 17. Идёт ремонтирование подъезда к пст. Усть-Лэкчим от автомобильной дороги "Корткерос - Веселовка"; дороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар" на участке "Обход г. Сыктывкара" км 17 - км 23.

В настоящее время развернулась реконструкция на 8 объектах автомобильных дорог:

  • "Троицко-Печорск – Комсомольск – Якша" км 68. Мост через ручей.
  • "Койгородок – Нючпас" от автомобильной дороги "Визинга – Кажим" км 32. Мост через р. Вежью.
  • "Усогорск - Благоево – Чупрово" км 167, км 172. Мосты через ручей.
  • "Кослан - Большая Пысса - Латьюга – Зубово" км 76, км 81, км 91. Мосты через ручей.
  • "Подъезд к железнодорожной станции "Кослан" - пст. Разгорт" км 3. Мост через ручей.
Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт, дороги
  Рубрика: Экономика
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