В Коми начаты работы по ремонту дорог регионального и межмуниципального значения.

Как сообщает пресс-служба Минстроя РК, проходит ремонт водопропускных труб дороги "Сизябск - Мохча – Мошьюга" от автомобильной дороги "Ижма – Мохча" км 11, км 14, км 17. Идёт ремонтирование подъезда к пст. Усть-Лэкчим от автомобильной дороги "Корткерос - Веселовка"; дороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар" на участке "Обход г. Сыктывкара" км 17 - км 23.

В настоящее время развернулась реконструкция на 8 объектах автомобильных дорог: