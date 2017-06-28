Директор усинского предприятия оштрафован за уклонение от уплаты налогов

28 июня 2017 года, 10:11 | Усинск
Фото из архива "Комиинформа"

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору ООО "Азимут-Норд" Александру Механикову. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что фигурант, будучи руководителем организации, уклонился от уплаты в бюджетную систему налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций, исчисленных за период 2012-2014 годов, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило денежных средств на общую сумму более 8 млн. рублей.

Приговором суда Механикову назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскана сумма причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: штраф, налоги
  Рубрика: Право
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