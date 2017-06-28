Директор усинского предприятия оштрафован за уклонение от уплаты налогов
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору ООО "Азимут-Норд" Александру Механикову. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что фигурант, будучи руководителем организации, уклонился от уплаты в бюджетную систему налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций, исчисленных за период 2012-2014 годов, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило денежных средств на общую сумму более 8 млн. рублей.
Приговором суда Механикову назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскана сумма причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.
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