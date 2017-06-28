В Сыктывкаре перекроют улицы Громова и Станционную
28 июня 2017 года, 9:40 | Сыктывкар
В Сыктывкаре перекроют улицы Громова и Станционную.
С 28 по 30 июня в связи с проведением ООО "ТетрастройКоми" земляных работ на всей ширине проезжей части по ул. Громова, в районе пересечения с ул. Клары Цеткин, будет ограничено движение автотранспорта.
Кроме того, с 28 июня по 2 июля перекроют 1/2 проезжей части по ул. Станционной, в районе д. 21/1 до д. 2 по проезду Новосельскому 2 ряд.
Комиинформ
Рубрика: Общество
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