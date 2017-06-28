Росреестр запустил новый сервис "Личный кабинет"

Каждый правообладатель, имея логин и пароль на сайте Госуслуг, сегодня может войти в личный кабинет на Росеестре.

Там имеется вся необходимая информация об объектах недвижимости правообладателя. Кроме того, по ним можно запросить уведомление об изменениях. Зачастую собственник упускает такие изменения, как переоценка стоимости объекта, а также изменение адреса.

Об этом шла речь на пресс-конференции 27 июня, инициированной Росеестром Коми. Встреча состоялась в Общественной приемной главы Коми.

В личном кабинете можно поставить объект на кадастровый учет, можно заказать схему расположения земельного участка. Не заказывая справку в Едином госреестре недвижимости, можно посмотреть сведения о своем объекте недвижимости и сравнить его с данными "Личного кабинета налогоплательщика", чтобы оперативно исправить неточности.

Кроме того, не обращаясь в орган регистрации прав, пользователь может предварительно проверить свои документы и подать в электронном виде заявления на регистрацию прав собственности и кадастровый учет.

Через личный кабинет можно получать уведомления об ограничении (обременении) прав на недвижимость, а также о наложении или снятии ареста (запрещения) на имущество.

Также пользователи этого сервиса получают "ключ доступа" к Единому государственному реестру недвижимости. "Ключ доступа" позволяет получать сведения из федерального ресурса за плату в сто раз меньше, чем при разовом обращении напрямую на портал. Сведения можно получать и в онлайн режиме. Сегодня "ключами" активно пользуются кредитные организации и нотариусы, а также власти.

На пресс-конференции специалисты рассказали, как получить сведения из ЕГРН. В него входят объекты недвижимости, сведения о границах, зон с особыми условиями использования, а также реестр прав, ограничений, обременении прав.

В базе имеется информация о земельных участках, объектах капстроительства, зданиях, объектах незавершенного строительства, единых недвижимых комплексах. Новых объектом в базе стало машиноместо, по которым сегодня тоже ведется учет.

Эта информация доступна для любого человека, но она платная. Ее можно посмотреть онлайн на сайте Росеестра, получить с помощью запроса лично в МФЦ, либо через почту - традиционную и электронную.

Электронные документы стоят в разы дешевле, отметили специалисты. Запрос в электронном виде стоит 150 рублей, а обычный запрос от 400 рублей и выше.

Сегодня требования к оплате изменились: если ранее квитанцию оплачивали в банке, то теперь необходимо получить уникальный идентификатор начислений.

Бесплатно предоставляется справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Сроки - три рабочих дня, нотариус получает ее уже на следующий день. Госорганы и власти получают все сведения бесплатно для качественного оказания госуслуг.

*** С вопросами о работе личного кабинета можно обратиться по телефону 8-800-100-34-34 или в филиал кадастровой палаты Коми.