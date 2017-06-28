Ижемская предпринимательница по традиции решила не платить зарплату

В Ижемскую прокуратуру уже во второй раз обратились работающие на местного индивидуального предпринимателя люди. Предприятие оказывает транспортные услуги, а люди периодически не получают зарплату.

Нарушения законодательства о труде нашли свое подтверждение в ходе прокурорской проверки, сообщила пресс-служба контролирующего органа. По ее итогам прокуратура направила в суд шесть заявлений о выдаче судебных приказов о выплате зарплаты на общую сумму свыше 650 тыс. рублей.

Учитывая, что ранее работодатель допускала подобные нарушения и привлекалась к административной ответственности, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

После предпринятых прокуратурой мер бизнес-вумен предприняла усилия по погашению долга перед работниками, а также оптимизировала свою деятельность, исключив факторы, влияющие на возникновение убытков.