В Выльгорте обезвредили портфель

28 июня 2017 года, 7:34 | Сыктывдинский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Экстренные службы Сыктывкара по тревоге выезжали в Сыктывдинский район.

Местные жители 27 июня по улице Трудовой обнаружили подозрительный портфель. Вызов в полицию поступил около 22.30. Находку проверили на наличие взрывных веществ, информация не подтвердилась.

Как пояснили "Комиинформу" в Сыктывкарском спасотряде "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, на работу ушло около 30 минут.

Портфель со школьными принадлежностями забыл возле школы местный ребенок, ушедший на каникулы.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: школьник, Трудовая, портфель, бомба
  Рубрика: Происшествия
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