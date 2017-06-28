В Выльгорте обезвредили портфель

Экстренные службы Сыктывкара по тревоге выезжали в Сыктывдинский район.

Местные жители 27 июня по улице Трудовой обнаружили подозрительный портфель. Вызов в полицию поступил около 22.30. Находку проверили на наличие взрывных веществ, информация не подтвердилась.

Как пояснили "Комиинформу" в Сыктывкарском спасотряде "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, на работу ушло около 30 минут.

Портфель со школьными принадлежностями забыл возле школы местный ребенок, ушедший на каникулы.