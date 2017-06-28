По санитарно-химическим показателям почва в Коми - одна из наиболее чистых в стране

28 июня 2017 года, 9:15 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Процент зараженных проб почвы, взятых в Коми, составил 2,68.

Как сообщает Роспотребнадзор в докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году", в республике нарушены нормативы по санитарно-химическим показателям почвы. Коми находится в конце "опасного" списка, на седьмом месте из десяти, однако показатели заражения все же вызывают беспокойство.

Чуть большие показатели в Архангельской области и Удмуртии, более низкие - в Новосибирской, Омской и Рязанской областях. Возглавили список Смоленская область с показателем зараженных почв в 9, 92%, Астраханская - 7,55%, Тамбовская область - 5,27% и Белгородская - 3,89%.

Земля для исследований была отобрана специалистами в прошлом году в жилых зонах. Пробы, не соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям, нашли в том числе на детских площадках и на территориях детских организаций региона. Как отмечается в докладе, дети – основная группа риска при заражении инфекциями, передаваемыми через почву.

По информации Роспотребнадзора, самая высокая доля проб почвы, отобранных на территории детских организаций и детских площадок, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, зафиксирована в Смоленской (8,35 %), Астраханской (5,22%) и Тамбовской (5,11%) областях, а также в Удмуртии (3,19 %).

На уровень загрязнения почвы влияет неэффективная система санитарной очистки территорий от отходов, их неудовлетворительная утилизация, отсутствие специальных площадок для выгула домашних животных и недостаточная работа с животными – переносчиками инфекционных и паразитарных заболеваний.

При этом Республика Коми вошла и в другой, более позитивный рейтинг. Она замкнула десятку регионов с наиболее чистыми землями по санитарно-химическим показателям. Содержание в почве населенных мест таких вредных химических веществ, как ртуть, свинец, кадмий, полихлорированные бифенилы и пестициды было выявлено лишь в 0,72% случаев.

Минимальная доля проб почвы с превышениями гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям была зарегистрирована на территории Алтайского края с самым низким показателем в 0,04%, Тамбовской - 0,16% и Тюменской областей,- 0,224%, а также Республик Хакасия -0,35% и Башкортостан - 0,36%.

Наиболее высокая доля проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по содержанию химических веществ, была отмечена в 2016 году в Приморском крае (50,12%), Санкт- Петербурге (29,66%), Кировской (29,61%), Мурманской (28,57%) и Челябинской областях (22,63%).

Наталья Петрова
  Ключевые слова: пробы, почва, паразиты, заражение
  Рубрика: Общество
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