До конца 2019 года в Вуктыльском районе планируется подвести газ к 249 домам.

В рамках рабочей поездки в Вуктыльский район заместитель председателя Правительства Республики Коми- министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев проинспектировал газификацию в селе Дутово и пообщался с жителями села по поводу перевода домов на газовое отопление.

Напомним, газификация жилых домов в селе Дутово проводится в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" и муниципальной программы ГО "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности".

"Проектом предусматривается строительство двух пунктов газорегуляторных блочных с регуляторами давления, газопроводных сетей до фасадов домов общей протяжённостью более 17 км, что позволит газифицировать 249 домов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год, но мы постараемся ускорить процесс и завершить все работы до конца 2019 года. Сегодня администрации муниципалитета необходимо провести информационно-разъяснительную работу с жителями села по вопросу разработки индивидуальных проектов газификации каждого жилого дома",- пояснил А. Князев.

***В 2015-2016 гг. на строительство I очереди объекта направлено 63,50 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 19,68 млн. руб., республиканского бюджета Республики Коми – 39,44 и местного бюджета – 4,38 и построены газопроводные сети общей протяжённостью 7,5 км и 2 ПГБ, осуществлён подвод к 37 домам (72 квартирам). Федеральные средства в течение двух лет освоены в полном объеме.

В 2017-2018 гг. на выполнение работ по строительству газопровода низкого давления протяженностью 5,1 км, I этапа II очереди строительства объекта, предусмотрено 46,67 млн. руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Коми – 42,00 млн. руб., средства местного бюджета – 4,67 млн. руб.