С проезжих частей Сыктывкара убраны еще две рекламные арки

В период с 25 по 27 июня этого года собственниками были демонтированы рекламные конструкции, расположенные над проезжей частью по ул. Сысольское шоссе, д.37, в районе автозаправки, и по ул. Октябрьский проспект, д.180.

Системная работа по очистке города от чрезмерного количества устаревших конструкций и засилья рекламы в центральной части Сыктывкара проводится городской администрацией совместно с ГКУ РК "Коми реклама" и владельцами рекламных конструкций в рамках реализации утвержденных Советом Сыктывкара правил размещения рекламы и изменениями ГОСТа, согласно которым средства наружной рекламы не должны быть размещены над проезжей частью.

Таким образом, 8 из 10 запланированных на ближайшее время объектов уже демонтированы. До конца месяца будут убраны еще две рекламные конструкции на Октябрьском проспекте, в районе монумента Трудовой Славы ("кольцо"), сообщает пресс-служба мэрии.

***Собственнику заранее было направлено уведомление о необходимости разобрать и вывезти рекламные конструкции в связи с истечением срока договора на их размещение, отсутствием в утвержденной схеме размещения рекламных конструкций, а также вследствие внесения в марте 2016 года изменений в ГОСТ Р 52044–2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы".