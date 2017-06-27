В Эжвинском районе Сыктывкара продолжается ремонтно-дорожная кампания

27 июня 2017 года, 17:10 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

В Эжвинском районе Сыктывкара продолжается ремонтно-дорожная кампания.

Как сообщили в администрации Эжвинского района, в рамках первого этапа "картами" уже отремонтированы дорога от ул. Славы д.31 и д.29 до ул. Весенняя д.6, ул.Маяковского(напротив ЗАГСа Эжвинского района), ул. Мира (от перекрестка ул. Комарова в сторону домов №№17, 15 по ул. Мира), проезд от ул. Мира (район стоматологической поликлиники), пр. Бумажников (внутренняя нечетная сторона напротив дома 39 по пр. Бумажников), ул. Калинина (от здания №4 до пр.Бумажников).

dorogi01.jpg

В планах - ремонт по ул. Менделеева (между домами №№25 и 6/1 по ул. Менделеева), заезда с Ухтинского шоссе на ул. Лесная, по ул. Островского (от перекрестка ул. Молодежная до перекрестка ул. Юности) и по ул. Комарова (напротив дома №№15 и 26/1 по ул. Комарова).

В первый этап ремонта войдет и ямочный ремонт улиц Лесная, Боровая, Новоселов, Молодежной, Мира, Юности, Дружбы, Славы.

dorogi03.jpg

Также будет заасфальтирована автомобильная дорога от ул. Лесная до садового общества "Панель". Всего на первом этапе запланировано отремонтировать 1 930 квадратных метров дорог и 9 962 квадратных метров улиц на сумму 16 миллионов рублей.

dorogi04.jpg

Второй этап кампании включает благоустройство шести общественных территорий Эжвинского района - 5 пешеходных зон и бульвара в 3"а" микрорайоне в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год. Напомним, обсуждения наиболее посещаемых мест и их дизайн-проектов проходили в Эжве в течение июня. Администрацией Эжвинского района учтены все замечания и предложения общественности. Приступить к работам планируется в конце июля. Стоимость ремонта составит 20 млн рублей. Также будут обустроены 22 двора на сумму 30 млн рублей.

dorogi05.jpg

Помимо этого, в планах района - установка новой детской площадки в мкр. Строитель и благоустройство парковочной зоны у Эжвинской детской городской поликлиники.

Комиинформ
  Ключевые слова: дороги, ремонт
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:42 27.06.2017
Глава Коми: "Готов на все сто"
11:04 27.06.2017
Минстрой Коми разделили на два ведомства
10:56 27.06.2017
Глава Коми подписал указ о разделении Минпрома


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus