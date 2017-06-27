В Эжвинском районе Сыктывкара продолжается ремонтно-дорожная кампания.

Как сообщили в администрации Эжвинского района, в рамках первого этапа "картами" уже отремонтированы дорога от ул. Славы д.31 и д.29 до ул. Весенняя д.6, ул.Маяковского(напротив ЗАГСа Эжвинского района), ул. Мира (от перекрестка ул. Комарова в сторону домов №№17, 15 по ул. Мира), проезд от ул. Мира (район стоматологической поликлиники), пр. Бумажников (внутренняя нечетная сторона напротив дома 39 по пр. Бумажников), ул. Калинина (от здания №4 до пр.Бумажников).

В планах - ремонт по ул. Менделеева (между домами №№25 и 6/1 по ул. Менделеева), заезда с Ухтинского шоссе на ул. Лесная, по ул. Островского (от перекрестка ул. Молодежная до перекрестка ул. Юности) и по ул. Комарова (напротив дома №№15 и 26/1 по ул. Комарова).

В первый этап ремонта войдет и ямочный ремонт улиц Лесная, Боровая, Новоселов, Молодежной, Мира, Юности, Дружбы, Славы.

Также будет заасфальтирована автомобильная дорога от ул. Лесная до садового общества "Панель". Всего на первом этапе запланировано отремонтировать 1 930 квадратных метров дорог и 9 962 квадратных метров улиц на сумму 16 миллионов рублей.

Второй этап кампании включает благоустройство шести общественных территорий Эжвинского района - 5 пешеходных зон и бульвара в 3"а" микрорайоне в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год. Напомним, обсуждения наиболее посещаемых мест и их дизайн-проектов проходили в Эжве в течение июня. Администрацией Эжвинского района учтены все замечания и предложения общественности. Приступить к работам планируется в конце июля. Стоимость ремонта составит 20 млн рублей. Также будут обустроены 22 двора на сумму 30 млн рублей.

Помимо этого, в планах района - установка новой детской площадки в мкр. Строитель и благоустройство парковочной зоны у Эжвинской детской городской поликлиники.