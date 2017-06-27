В Коми подвели итоги первого этапа конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству ферм

27 июня 2017 года, 17:17 | Усинск, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Сысольский
Фото Антона Пархачева

В Республике Коми подвели итоги первого этапа конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота.

В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми состоялось заседание Комиссии по отбору инвестиционных проектов в области агропромышленного комплекса Республики Коми, под председательством заместителя председателя Правительства Республики Коми - министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолия Князева.

По итогам заседания комиссия определила проекты, признанные эффективными и целесообразными к реализации:

- "Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов КРС в с. Мутный Материк, г.Усинск, Республики Коми" - ООО "Северный";

- "Строительство телятника на 200 голов в деревне Пожегдин, Усть-Куломского района" - СПК "Пожег";

- "Строительство коровника на 150 голов с применением двух роботов-дояров в с. Пажга Сыктывдинского района Республики Коми" - ООО "Пажга";

- "Реконструкция животноводческого помещения на 200 голов дойного стада КРС беспривязного содержания в с. Межадор Сысольского района Республики Коми" - ООО "Межадорское";

- "Строительство телятника на 430 голов в с. Пажга Сыктывдинского района Республики Коми" - ООО "Пажга".

Напомним, для признания проекта победителем конкурса, имеющим право на получение субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, необходимо пройти II этап конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота.

Для участия во II этапе необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство (реконструкцию) животноводческого помещения, получить разрешение на строительство (реконструкцию) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и подтвердить источники финансирования инвестиционного проекта.

Второй этап конкурсного отбора проводится по решению Минсельхоза республики в зависимости от объема средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих помещений в текущем финансовом году.

Объявление о проведении II этапа конкурсного отбора будет размещено на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: ферма, сельское хозяйство
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:52 26.06.2017
В Вуктыльском районе появится новая семейная животноводческая ферма
18:55 21.06.2017
Минсельхоз Коми изыщет возможности для приобретения животноводческого помещения в Корткеросском районе
14:55 21.06.2017
Шведская делегация филиала "Триатлон АБ" оценила потенциал Коми для строительства крахмального завода


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus