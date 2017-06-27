В Коми подвели итоги первого этапа конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству ферм

В Республике Коми подвели итоги первого этапа конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота.

В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми состоялось заседание Комиссии по отбору инвестиционных проектов в области агропромышленного комплекса Республики Коми, под председательством заместителя председателя Правительства Республики Коми - министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолия Князева.

По итогам заседания комиссия определила проекты, признанные эффективными и целесообразными к реализации:

- "Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов КРС в с. Мутный Материк, г.Усинск, Республики Коми" - ООО "Северный";

- "Строительство телятника на 200 голов в деревне Пожегдин, Усть-Куломского района" - СПК "Пожег";

- "Строительство коровника на 150 голов с применением двух роботов-дояров в с. Пажга Сыктывдинского района Республики Коми" - ООО "Пажга";

- "Реконструкция животноводческого помещения на 200 голов дойного стада КРС беспривязного содержания в с. Межадор Сысольского района Республики Коми" - ООО "Межадорское";

- "Строительство телятника на 430 голов в с. Пажга Сыктывдинского района Республики Коми" - ООО "Пажга".

Напомним, для признания проекта победителем конкурса, имеющим право на получение субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, необходимо пройти II этап конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота.

Для участия во II этапе необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство (реконструкцию) животноводческого помещения, получить разрешение на строительство (реконструкцию) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и подтвердить источники финансирования инвестиционного проекта.

Второй этап конкурсного отбора проводится по решению Минсельхоза республики в зависимости от объема средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих помещений в текущем финансовом году.

Объявление о проведении II этапа конкурсного отбора будет размещено на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.