Подрядчик из Санкт-Петербурга благоустроит два двора в Инте

27 июня 2017 года, 16:46 | Инта
Фото администрации Инты

В Инте победителем конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу ул. Горького д.13 и д.15 в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" стала компания из Санкт-Петербурга.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации Инты, до сих пор работы по укладке плит в интинских дворах выполняли только местные подрядчики.

"Работать с интинскими компаниями муниципалитету проще: они всегда рядом и замечания устраняют оперативно и, если потребуется, гарантийный ремонт сделают быстро. Но конкурс есть конкурс! Надеюсь, что новый подрядчик нас не разочарует", - высказалась мэр Инты Лариса Титовец.

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По настоянию градоначальника, генеральный директор подрядной компании приехал в Инту еще до официального подписания контракта. Виталий Попов осмотрел дворы, в которых предстоит укладывать плиты и пообщался с местными жителями. Они давно и с нетерпением ждут большого ремонта дворовых территорий. Больше того, готовы и сами поучаствовать в благоустройстве своих дворов: во время субботников они уже расчистили от сухостоя зеленые насаждения и убрали мусор.

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"Приятно знать, что люди ждут результатов нашей работы, - поделился планами генеральный директор подрядной компании. - Мы настроены выполнить работу качественно, так, чтобы не разочаровать заказчика".

В соответствии с условиями электронного аукциона, контракт будет подписан в первых числах июля. К этому времени подрядчик рассчитывает подготовить материалы и доставить в Инту специалистов. Не исключено, что на выполнение неквалифицированных подготовительных работ, не требующих специальных знаний и навыков, будут привлечены интинцы.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: формирование комфортной городской среды, ремонт дворов
  Рубрика: Экономика
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