В Усинске по факту гибели работника на карьере по добыче песка возбуждено уголовное дело

27 июня 2017 года, 16:25 | Усинск

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по результатам доследственной проверки по факту гибели работника ООО "НТГМ" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, в мае 2017 года на территории карьера по добыче песка в Усинском районе при производстве работ на магистральном пульпопроводе подготовленной к сварке трубой весом около тонны придавило оказавшегося рядом электрика предприятия. От сочетанной травмы тела с множественными переломами и повреждением внутренних органов мужчина скончался на месте происшествия.

Следствием получены данные о том, что в нарушение требований безопасности труба, установленная на металлической подставке, не была должным образом закреплена, а место производства работ было оставлено без должного контроля.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, виновных лиц, а также получение и закрепление доказательственной базы.

Комиинформ
  Рубрика: Происшествия
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