Михаил Порядин провёл заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

27 июня 2017 года, 15:30 |
Фото rkomi.ru

Руководитель Администрации главы Республики Коми Михаил Порядин провёл сегодня очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

На заседании рассмотрены вопросы работы институтов гражданского общества по профилактике и противодействию коррупции, в том числе по антикоррупционному просвещению в Республике Коми, реализации в 2016 году мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального района "Сысольский", а также коррупционные риски в сфере жилищного строительства.

Poryadin_anticor_02.jpg

Подчеркнув важность проводимой работы по противодействию коррупции в республике и государства в целом, М.Порядин указал, что в настоящее время в республике реализуется целый комплекс мер, направленных на осуществление антикоррупционной политики.

При этом особое внимание уделяется таким направлениям, как повышение прозрачности государственного управления, сокращение административных барьеров, упрощение процедур, привлечение жителей к общественному надзору и контролю за реализацией решений органов власти, а также росту правовой грамотности населения.

Poryadin_anticor_03.jpg

В ходе заседания М.Порядин особо выделил вопрос борьбы с коррупцией в сфере жилищного строительства, указав, что эта сфера по-прежнему остаётся одной из самых коррумпированных, поэтому одной из основных задач обозначил создание условий работы, препятствующих самой возможности совершения коррупционных действий в этом направлении.

Poryadin_anticor_05.jpg

Работу, по его словам, нужно вести в самом тесном взаимодействии с правоохранительными, надзорными органами, органами государственной власти, местного самоуправления и общественностью.

Poryadin_anticor_04.jpg

По результатам заседания дан ряд поручений, позволяющих усилить работу по противодействию коррупции в сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам.

Poryadin_anticor_07.jpg

Комиинформ
  Ключевые слова: коррупция
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

20:53 26.06.2017
Эксперт дорожного контроля из Ухты, осужденный за получение взятки, не сумел обжаловать приговор
13:01 23.06.2017
Сыктывдинские чиновники задержаны за взятку
11:38 20.06.2017
Бывший мэр Инты Павел Смирнов обжаловал приговор


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus