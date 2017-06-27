Михаил Порядин провёл заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
Руководитель Администрации главы Республики Коми Михаил Порядин провёл сегодня очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
На заседании рассмотрены вопросы работы институтов гражданского общества по профилактике и противодействию коррупции, в том числе по антикоррупционному просвещению в Республике Коми, реализации в 2016 году мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального района "Сысольский", а также коррупционные риски в сфере жилищного строительства.
Подчеркнув важность проводимой работы по противодействию коррупции в республике и государства в целом, М.Порядин указал, что в настоящее время в республике реализуется целый комплекс мер, направленных на осуществление антикоррупционной политики.
При этом особое внимание уделяется таким направлениям, как повышение прозрачности государственного управления, сокращение административных барьеров, упрощение процедур, привлечение жителей к общественному надзору и контролю за реализацией решений органов власти, а также росту правовой грамотности населения.
В ходе заседания М.Порядин особо выделил вопрос борьбы с коррупцией в сфере жилищного строительства, указав, что эта сфера по-прежнему остаётся одной из самых коррумпированных, поэтому одной из основных задач обозначил создание условий работы, препятствующих самой возможности совершения коррупционных действий в этом направлении.
Работу, по его словам, нужно вести в самом тесном взаимодействии с правоохранительными, надзорными органами, органами государственной власти, местного самоуправления и общественностью.
По результатам заседания дан ряд поручений, позволяющих усилить работу по противодействию коррупции в сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам.
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