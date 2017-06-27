Народные проекты в области предпринимательства помогают развивать территории Коми

Одним из приоритетных направлений реализации народных проектов в Республике Коми является развитие малого и среднего предпринимательства. Народные проекты в данной сфере включают деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, направленную на решение социально значимых вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

По итогам состоявшегося в марте заседания Межведомственной комиссии по отбору народных проектов победителями по данному направлению были признаны 13 проектов.

Особенностью указанных народных проектов является обязательное софинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем средств хозяйствующих субъектов на реализацию народного проекта должен составлять не менее 20 процентов от общей стоимости проекта.

В результате, общая сумма проектов-победителей составила 9,4 млн. рублей, в том числе республиканский бюджет – 5,88 млн. рублей, местный бюджет – порядка 975 тыс. рублей, бюджет хозяйствующих субъектов – 2,56 тыс. рублей.

Практика нынешнего года показала, что для населения одним из наиболее социально значимых вопросов является организация пассажирских перевозок.

До 1 октября 2017 г. будет реализовано четыре народных проекта по данному направлению в Сосногорском, Сыктывдинском и Троицко-Печорском районах, в рамках которых будет либо обновлен существующий автопарк либо запущены новые маршруты, где отсутствовал перевозчик или имеющееся транспортное сообщение не удовлетворяет нужды жителей.

Также планируется создание новых производств, как например, развитие перепеловодства и создание производства столярных изделий в г.Вуктыл. Часть проектов направлена на модернизацию производства пищевой (мясной, молочной) продукции.

Два народных проекта нацелены на развитие системы дополнительного образования. Так, в г.Сыктывкар 1 сентября 2017 года будет открыт детский центр "ЛЕКОТЕКА", направленный на всестороннее творческое развитие и воспитание детей, повышение качества услуг для семей с детьми, имеющих проблемы в развитии. В с.Выльгорт будет организовано предоставление услуг по уходу за детьми до 3-х лет.

В результате реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства будет создано не менее 15 рабочих мест, увеличены налоговые поступления в местные бюджеты.

Комитет гражданских инициатив назвал доходогенерирующие народные проекты в сфере предпринимательства и агропромышленного комплекса Республики Коми оригинальным и полезным опытом, поскольку подобные проекты, поддержанные населением, практически не встречаются в практике российского инициативного бюджетирования.