В Удорском районе за игнорирование жалоб односельчан оштрафован руководитель администрации Ёдвы

27 июня 2017 года, 15:49 | Удорский
Фото из архива "Комиинформа"

Мировой судья Косланского судебного участка рассмотрел постановление прокурора Удорского района о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) и привлек к ответственности руководителя администрации сельского поселения "Ёдва".

В ходе проверки, предшествовавшей возбуждению административного производства, прокуратура района установила, что поступившие в администрацию сельского поселения три письменных обращения от местных жителей её руководителем оставлены без ответа. Ответы гражданам направлены только после вмешательства прокуратуры района.

Суд признал руководителя администрации поселения правонарушителем и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Комиинформ
  Ключевые слова: штраф, волокита
  Рубрика: Право
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