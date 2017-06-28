Юные жители Троицко-Печорского района прошлись вдоль дороги "Чистыми километрами"

26 июня воспитанники и сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) Троицко-Печорского района провели в рамках Года добрых дел экологическую акцию "Чистые километры". На 22-ом километре трассе Троицко-Печорск-Ухта они убирали мусор, выброшенный нерадивыми автомобилистами.

Как рассказали в учреждении, во время акции у каждого участника был свой фронт работ и свое задание. Воспитатель Марина Бирко отвечала за безопасность детей во время работы на трассе, воспитанник Максим Осипов выполнял обязанности фотокорреспондента, самая юная участница "Чистых километров" четырехлетняя Марина Филиппова замыкала колонну, граблями сгребая сухую траву и прочий сор, которые воспитатели убирали в мешки. Все остальные активно собирали мусор по обочинам и в кюветах дороги.

"В основном мусор представлял собой пустые бутылки из-под спиртного, пустые пачки сигарет. Скажем честно, что хоть акция и называлась "Чистые километры", убрали мы только один километр. На большее мешков и сил не хватило. Но желание поработать в какой-нибудь другой день у нас не пропало, взрослые ведь во всю "план выполняют", мусорят не стесняясь", - отметила воспитатель СРЦН Троицко-Печорского района Лидия Ванюкова.

Она рассказала также о впечатлениях, которыми делились дети во время работы. Судя по отзывам, они получили хороший урок, как нельзя себя вести – на природе и в жизни.

"После акции мы спросили ребят, какие мысли пришли им в голову. Ответы были достаточно очевидными: "ну и мусора у нас!...", "взрослые слишком много пьют", "а взрослым что ли трудно донести мусор до помойки?". Так что, дорогие взрослые, ребятишки свое дело сделали, прибрались, вам осталось совсем немного - услышать их и поступать правильно", - сказала воспитатель Л. Ванюкова.