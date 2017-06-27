В республиканской Школе приемных родителей прошли подготовку 11 кандидатов

С 19 по 23 июня в республиканской Школе приемных родителей, действующей на базе Регионального центра развития социальных технологий, прошли подготовку 11 кандидатов в замещающие родители из Сыктывкара, Воркуты, Сыктывдинского и Сысольского районов, а также специалист самого центра развития соцтехнологий.

"Основная задача Школы приемных родителей – подготовить семью к приему ребенка в юридическом, психологическом, педагогическом и медицинском плане. Зачастую будущие приемные родители сталкиваются с непростыми вопросами, а школа помогает слушателям разобраться в своих чувствах и намерениях, оценить свою психологическую готовность, подготовиться морально и практически к приему ребенка в свой дом, дать системные знания, необходимые для успешного и надежного создания новой семьи", - рассказали ведущие занятия специалисты центра развития соцтехнологий.

Следующие занятия в Школе пройдут с 7 по 11 августа 2017 года. Занятия проводятся бесплатно. Справки и запись в группу – по телефону: 8 (8212) 21-08-86.

Школа приемных родителей приглашат всех желающих пройти обучение. График занятий на 2017 год размещен в документах группы Регионального центра ВКонтакте, а также на официальном сайте учреждения (http://regional_center.rkomi.ru/system/attachments/uploads/000/038/659/original/график_ШПР_на_2017_г.htm).