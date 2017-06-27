"Ростелеком" приготовил на все лето "легкую" цену на "Домашний интернет" и "Интерактивное ТВ"

"Ростелеком" представляет акцию "Легкая цена" с выгодными условиями подключения пакета услуг "Домашний интернет" и "Интерактивное ТВ". Только до конца сентября новые абоненты могут подключить две услуги практически по цене одной. Причем лето закончится, а цена останется с абонентом надолго.

По условиям акции "Легкая цена" можно подключить высокоскоростной "Домашний интернет" (до 100 Мбит/с) и пакет "Легкий" услуги "Интерактивное ТВ", который включает 60 популярных телеканалов для просмотра всей семьей. Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от "Ростелекома": услуга "Управление просмотром" (предоставляется без дополнительной платы на срок до двух месяцев в зависимости от региона) позволяет ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, смотреть передачи из архива. С бесплатным сервисом "Мультискрин" можно смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и не только на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах – в любом месте, где есть интернет.

Также "Ростелеком" предлагает специальные условия на роутеры, модемы и ТВ-приставки – в ряде регионов они доступны в аренду по цене всего от 1 рубля в месяц.

"Ростелеком" занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и "Интерактивного ТВ". "Домашним интернетом" пользуется 11,7 млн, а "Интерактивным ТВ" – более 4,4 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2017 года более 50% новых пользователей интернета и более 70% новых пользователей телевидения в стране сделали выбор в пользу "Ростелекома"[1].

Абоненты "Ростелекома" могут настроить "Домашний интернет" под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции: "Ночное ускорение" (увеличение скорости передачи данных ночью), "Фиксированный IP" (предоставление статического IP-адреса), "Антивирус" (надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой) и другие.

"Интерактивное ТВ" позволяет настроить телепросмотр индивидуально под каждого пользователя. Транслируется более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе до 80 – в HD-формате. Сервис "Видеопрокат" предлагает к просмотру более 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D. "Родительский контроль" обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения услуг и стать участником акции "Легкая цена" можно оставив заявку по 30 сентября 2017 года на сайте "Ростелекома" www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.

Маркетинговая акция "Легкая цена" проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Республики Тыва, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба компании.

На правах рекламы

[1]По данным аналитического агентства "ТМТ Консалтинг".