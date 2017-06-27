После вмешательства главы Коми власти Сыктывдина оказали необходимую поддержку семье в получении земельного участка

После вмешательства главы региона власти Сыктывдинского района оказали необходимую поддержку семье в получении земельного участка под строительство дома.

В апреле на прием к главе республики обратился житель села Выльгорт по вопросу безвозмездного предоставления земельного участка молодой семье. Мужчина рассказал, что хочет построить жилой дом, но не может получить участок под него. В прошлом году мужчина получил соответствующее уведомление, но до распределения дело так и не дошло.

Глава региона поставил задачу администрации Сыктывдинского района проработать этот вопрос.

В результате семье в общую долевую собственность безвозмездно был предоставлен земельный участок.

Сергей Гапликов проводит личный прием граждан раз в месяц.