В Эстонии соберутся авторы финно-угорских фильмов

28 июня – 1 июля в Эстонии, в местечке Цийстре пройдёт IV Фестиваль финно-угорских фильмов "FUFF". Это фестиваль короткометражного кино, направленный на развитие интереса к финно-угорским художественным и экспериментальным фильмам. На фестивале будут представлены видеоработы, снятые финно-угорскими кинематографистами или на финно-угорскую тематику.

В этом году участие в фестивале принимает филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" с документальными этнографическими фильмами "Эстонцы. Крымская история", "Водь. Возвращение домой" и "Сето. Пасхальные встречи". В рамках фестиваля будет представлен опыт видеотворческой деятельности учреждения.

В программе IV Фестиваля финно-угорских фильмов – семинар по написанию киносценария, показ фильмов и анимационных работ, мастер-классы, концертные выступления, работа выставки "Финно-угорская женская мода".

Завершится фестиваль 1 июля церемонией награждения участников фестиваля, сообщает Инфоцентр "Финноугория".