В Эстонии соберутся авторы финно-угорских фильмов

27 июня 2017 года, 17:27 |

28 июня – 1 июля в Эстонии, в местечке Цийстре пройдёт IV Фестиваль финно-угорских фильмов "FUFF". Это фестиваль короткометражного кино, направленный на развитие интереса к финно-угорским художественным и экспериментальным фильмам. На фестивале будут представлены видеоработы, снятые финно-угорскими кинематографистами или на финно-угорскую тематику.

В этом году участие в фестивале принимает филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" с документальными этнографическими фильмами "Эстонцы. Крымская история", "Водь. Возвращение домой" и "Сето. Пасхальные встречи". В рамках фестиваля будет представлен опыт видеотворческой деятельности учреждения.

В программе IV Фестиваля финно-угорских фильмов – семинар по написанию киносценария, показ фильмов и анимационных работ, мастер-классы, концертные выступления, работа выставки "Финно-угорская женская мода".

Завершится фестиваль 1 июля церемонией награждения участников фестиваля, сообщает Инфоцентр "Финноугория".

Комиинформ
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:28 26.06.2017
В Ухте пройдет двухнедельный скульптурный симпозиум
23:34 22.06.2017
Деятели культуры и искусства региона получили премии Правительства Республики Коми
17:20 22.06.2017
Куда сходить на выходные в Сыктывкаре


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus