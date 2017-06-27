В Академии госслужбы состоялся семинар по социальному предпринимательству

В конце прошлой недели на базе Коми республиканской академии государственной службы и управления Центр инноваций социальной сферы провел первый модуль Школы социального предпринимательства.

Слушателями семинара стали представители СМП (субъектов малого предпринимательства) и Некоммерческих организаций Республики Коми, а также представители органов социальной сферы Сыктывкара, Усть – Вымского и Корткеросского районов. Помимо работы в аудитории была организована онлайн-трансляция семинара для слушателей Сосногорска, Ухты, Печоры и Инты.

Хотя Школа является традиционным мероприятием, которую ЦИСС РК проводит два раза в год, тем не менее в этом году с учетом того, что ЦИСС становится координатором деятельности по взаимодействию с социально-ориентированными некоммерческими организациями, в число участников Школы вошли те общественные организации, которые готовы заниматься оказанием общественно-полезных услуг населению.

Ведущим первого модуля Школы стал приглашенный эксперт, бизнес-тренер, кандидат политических наук, преподаватель Пермского государственного университета и Высшей школы экономики – Сергей Пономарев. Он имеет 14-летний опыт работы в 5-ти сильнейших некоммерческих организациях России, в том числе Общественном фонде "Центр гражданского анализа и независимых исследований (ГРАНИ)" г. Пермь.

За весь период работы им было проведено более 400 семинаров для общественных организаций и органов власти, а также принято участие в стажировках и обучающих программах в 11-ти странах мира.

Слушатели семинара дали высокую оценку полученной информации о возможностях социального предпринимательства и рынка социальных услуг, для социальной сферы Республики Коми и международном опыте социального предпринимательства, а также роли общественных организаций в оказании социальных услуг населению.

В завершении семинара Сергей Пономарев дал небольшое интервью о своих впечатлениях от семинара и от Сыктывкара, в котором он побывал впервые.

- Насколько тема Социального предпринимательства важна и актуальна на сегодняшний день?

- Смотря для кого. С точки зрения государства – это один из серьёзных государственных приоритетов, то,о чём я много рассказывал на семинаре – это сформирование рынка социальных услуг, привлечение негосударственных игроков, в том числе и социальных предпринимателей. Это обсуждается на самом высоком уровне. Что касается общественных настроений среди общества – это, всё-таки пока остаётся где-то на стыке публичных интересов, потому что граждан по сути не волнует, от кого они получают услуги, от коммерческих, государственных или негосударственных организаций. Населению главное – это качество услуг и чтобы была удовлетворена их потребность. Поэтому для общества это пока потребительский подход, а для эскпертов-специалистов в государственном секторе и бизнес-секторе это очень важно.. Со стороны профессионалов, со стороны бизнеса, со стороны государства, со стороны экспертного сообщества социальное предпринимательство вызывает большой интерес.

- Насколько есть понятие у населения, что такое социальное предпринимательство?

- Это излюбленная фишка на всех круглых столах задаваться вопросом, "Что это такое?" и "Как бизнес может быть не социальным? Потому, что любой бизнес работает в социуме. С этим есть, конечно, определённые сложности. На сегодняшний день существует очень много копий

определения "социального предпринимательсвта", поэтому очень сложно понять, какое использовать, ведь любая попытка определить, значит – ограничить и не оставить за бортом какую-то большую нишу. Есть универсальное, которое мы используем. Социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, направленная на решение социальных проблем. Для нас здесь как раз – это использование бизнес-схем, предпринимательский подход и решение проблем общества за счёт предпринимательской деятельности.

- Как считаете, насколько важно для небольших регионов, в частности, для Республики Коми, развитие социального предпринимательства?

- Более,чем важно! Тем более, если сравнить с крупными городами. Поскольку это очень хороший механизм для формирования сообществ. Здесь преимущество небольших городов, в отличие, скажем, от мегаполисов, в том, что здесь достаточно высокий уровень социального капитала доверия именно внутри сообщества и нужно правильно использовать эти ресурсы, объединяться вокруг решения проблем. Здесь сделать это проще, если правильно наладить связь внутри этого сообщества. Это касается решения проблем здесь и сейчас, когда в маленьком городе это проще решить. Здесь получается так называемый социальный эффект. В большом городе социальный эффект растворяется. Условно говоря, небольшая пекарня в какой-либо деревеньке, которая сразу создаёт несколько рабочих мест, точку притяжения, точку роста и тд, безусловно, здесь социальный эффект есть. И эта же самая пекарня, которая откроется, скажем, в Москве, - эффект будет неощутимым и неярко выраженным.

- Как-то можно оценить уровень развития социального предпринимательства в регионах России? И какие именно виды социального бизнеса наиболее развиты?

- Есть,конечно, передовики. На сегодняшний день это крупные города России: Москва, Питер, Казань, Омск, Пермь, Ростов – на- Дону. Сейчас активно развиваются детские аква-студии, это небольшие басейны или чаны, где могут заниматься,как беременные мамы, так и груднички и дети чуть по-старше. Очень много появляются услуг для пожилых, потому что это общемировая проблема – быстрое старение населения, поэтому услуги растут. Есть интересные проекты в сфере экологии – допустим, утилизации переработки доходов. Есть проекты в сфере медицины, к примеру, центры реабилитации и коррекции. Ну и многое другое. Но есть ниши, которые совсем ещё не заняты и требуют продумывания бизнес-идей именно в этом направлении.

- С какими сложностями встречаются социальные предприниматели, решившие начать свой социально-направленный бизнес?

- Проблемы в основном в нехватке помещений, нехватке опытных кадров, проблемах управленческих знаний и проблемах сбыта продукции.

- Если говорить о социальных идеях слушателей семинара, который прошёл в Академии Госслужбы, что Вы можете сказать: есть ли оригинальные идеи социального предпринимательства или они на уровне с основными идеями социальных предпринимателей других регионов?

- Мне интересна публика семинара. У слушателей есть понимание, что такое социальное предпринимательство. Я не могу сказать,что это – неподготовленная аудитория, они представляют, о чём идёт речь, у некоторых уже есть готовые проекты, которые реализовываются, поэтому состоялся нормальный профессиональный разговор о сфере индустрии. Если привести пример некоторых из проектов, то это популярные для социального предпринимательства социальные услуги в сфере обслуживания инвалидов и пожилого населения, услуги на дому, услуги для обеспечения детей-инвалидов и спортивно-оздоровительные центры. Аудитория активная, вопросы задают, в диалоге участвуют. Я вижу живой интерес публики, а это очень важно.