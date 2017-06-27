На двух площадях Инты установят дополнительные камеры уличного видеонаблюдения

Один из наиболее масштабных сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Коми - правоохранительный. Сегодня 468 камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей установлены в 16-ти из 20-ти муниципалитетов региона. Современного оборудования пока нет в Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском и Удорском районах. Такая информация прозвучала в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка при правительстве региона.

Как сообщил замруководителя администрации главы Коми, начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгений Морозов, за пять месяцев этого года с помощью камер уличного наблюдения было выявлено десять фактов с признаками преступлений, по подозрению в их совершении задержано 14 человек. С признаками административных правонарушений с помощью камер выявили 1137 фактов.

Вместе с тем в республике есть проблемы по обслуживанию и обеспечению уже существующего оборудованию. По информации МВД РК, в Сыктывкаре не функционируют 28 из 93 камер, в Ухте - 103 из 186-ти, в Вуктыле - 10 из 16-ти, в Печоре - 11 из 15-ти, Сосногорске - шесть из 14-ти, Княжпогостском районе - все семь, Троицко-Печорском - две из трех, Сысольском - три из пяти, Койгородском - шесть из восьми, Ижемском - две из пяти, в Прилузском районе - все пять существующих.

В Инте не решена проблема с установкой оборудования видеоконтроля. 12 камер закупили в 2013-м году в рамках республиканской программы укрепления правопорядка и безопасности на сумму свыше 4,2 миллиона рублей. Финансирование осуществлялось из республиканской казны. Сегодня оборудование до сих пор не смонтировано и не функционирует.

Часть оборудования, поставленного в город несколько лет назад, не была принята комиссией по приемке, признавшей ее как несоответствующей техзаданию.

Как сообщил замглавы администрации города Юрий Козлов, сейчас в Инте объявлен конкурс на определение организации, которая внедрит оборудование в городе. 29 июня - последний срок подачи заявок, работы произведут в течение 45 дней. Камеры планируют установить в местах массового пребывания людей, на двух площадях - Комсомольской и Ленина.