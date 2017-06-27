Систему "Безопасный город" со следующего года растиражируют в городах и районах Коми

27 июня 2017 года, 15:45 |

Систему "Безопасный город" со следующего года начнут тиражировать в городах и районах Коми, сообщил на совещании по обеспечению правопорядка в регионе замруководителя администрации главы Коми, начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгений Морозов.

Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" начали внедрять в 2015-м году в Воркуте. Весной 2016-го был создан единый оперативный центр реагирования системы. Осенью прошлого года систему согласовали с МЧС России.

Комплекс уже интегрирован с системой мониторинга лесных пожаров, информационным порталом Республики Коми, региональной системой "112", республиканской системой видеонаблюдения правоохранительного сегмента.

До конца второго квартала 2017-го в Коми намерены расширить комплекс в Воркуте, интегрировав его с системой мониторинга сети водоснабжения. Кроме того, с помощью АПК автоматизируют прием и обработку коротких текстовых сообщений в аварийных ситуациях на шахтах компании "Воркутауголь".

В дальнейшем АПК "Безопасный город" будет развиваться в республике за счет создания новых подсистем и интеграции с другими информационными системами в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Со следующего года систему начнут тиражировать в других муниципалитетах. Новейшее техническое оснащение повысит уровень общей безопасности жителей Коми за счет существенной координации заинтересованных сил и служб, отметили в правительстве.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: правительство, МЧС, МВД, коми, Воркута
  Рубрика: Общество
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