Лучше всего медперсоналом в Коми укомплектованы организации Прилузья и Койгородского района

Лучше всего медперсоналом в Коми укомплектованы медицинские организации Прилузья и Койгородского района. Вместе с тем, в регионе не хватает врачей скорой помощи, участковых терапевтов, педиатров и патологоанатомов, некоторых специалистов узкого профиля.

Такие данные прозвучали на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Коми при правительстве региона сегодня, 27 июня.

По словам министра здравоохранения республики Дмитрия Березина, обеспокоенность сегодня вызывает ситуация с укомплектованностью медработниками в Воркуте, Инте, отчасти - Печоре и Ухте.

Обеспеченность кадрами на селе министр оценил как "неплохую". Например, в Прилузском районе Коми нехватки медицинских кадров нет, в Койгородском районе показатели практически такие же.

Сейчас в Коми более трехсот будущих специалистов обучаются на контрактных видах целевой подготовки, что позволяет надеяться на улучшение ситуации в целом.

В прошлом году 45 человек "пришли в республику за миллионом", подчеркнул Д.Березин. Все эти специалисты - из других субъектов страны.

В 2017-ом 13 медиков уже получили эту меру поддержки. По прогнозам, таковых по итогам этого года будет не менее 49-ти.





