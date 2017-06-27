Сыктывкарца судят за угрозу убийства годовалой девочки

Дознавателями УМВД Сыктывкара завершено дознание по уголовному делу в отношении 28-летнего сыктывкарца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Установлено, что 10 июня около 21 часа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая удержать сожительницу у себя в гостях, забрал ее малолетнюю дочь и вышел с ней на балкон.

После того как напуганная мать девочки выбежала на улицу, мужчина схватил ребенка за руки и, перекинув через балкон, стал удерживать ребенка, угрожая, что выбросит девочку с 5 этажа.

Громкий плач, крики и ругань услышали соседи, которые сразу вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленника. Ребенок не пострадал.

Ранее сыктывкарец привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, однако на путь исправления не встал. Вину в инкриминируемом деянии злоумышленник признал полностью, в содеянном раскаялся.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.