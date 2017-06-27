С начала года в Коми удалось спасти от отравления алкоголем 34 человека

В Коми с начала года 104 человека скончались из-за отравления алкоголем, еще 34 человек удалось спасти.

Как сообщает Роспотребнадзор Коми, в минувшем году всего было зарегистрировано 684 случая острых отравлений, что на 22,4% меньше, чем в 2015 году (882 случая).

В пяти из 20 муниципалитетов Коми количество отравлений превышает средний республиканский уровень.

Больше всего от отравлений пострадали жители Сыктывкара, Воркуты, а также Княжпогостского, Сыктывдинского и Усть-Куломского районов.

Наибольшие показатели в Княжпогостском районе - 170,63 отравлений на 100 тысяч населения, в Сыктывдинском районе - 157,60 и в Сыктывкаре - 112,56.

Среди мужчин зарегистрировано 424 случая отравлений, или 62% от общего числа, в 2015 году 70,3%.

Анализ показал, что в структуре острых отравлений химической этиологии преобладают отравления спиртосодержащей продукцией - 36,1%. В 2016 году от отравления алкоголем пострадали 247 человек (в 2015 - 252 случая), в том числе 181 мужчина и 66 женщин. Скончались от отравления алкоголем 136 мужчин и 45 женщин, в 2015 году – 138 мужчин и 51 женщина.

Структура острых отравлений с летальным исходом не изменилась - в 2016 году наибольший удельный вес летальных исходов в общей структуре смертности приходится на отравления этиловым алкоголем и другой спиртосодержащей продукцией – 85,4%, что на 2,5% меньше, чем в 2015 году (87,9%). В сельских районах уровень отравлений от спиртсодержащих веществ значительно выше, чем в городах.