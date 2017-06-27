Требования основных предписаний проверяющих к медицинским организациям Коми исполнены - Дмитрий Березин

27 июня 2017 года, 12:59 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Требования основных предписаний проверяющих к медицинским организациям Коми исполнены. Об этом сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин на координационном совещании по обеспечению правопорядка в республике.

В прошлом году сотрудники министерства провели 13 выездных комплексных проверок. "Внеплановые проверки организуются в случае поступления важных обращений граждан на качество оказания медпомощи, на основании требований органов прокуратуры, запросов органов следствия, дознания и Росздравнадзора", - пояснил Д.Березин.

Всего в прошлом году в Коми проведено 70 внеплановых проверок медицинских организаций, что на четыре меньше, чем годом ранее. Основные нарушения, которые удалось выявить проверяющим, - это несоответствие медицинской помощи утвержденным порядкам в части формирования штатного расписания медиков, оснащения структурных подразделений, стандартов проведения обязательных инструментальных и лабораторных исследований.

При внеплановых - нарушения преемственности в системе оказания медицинской помощи, недооценка тяжести состояния больных при травмах, отсутствие диспансерного наблюдения.

В некоторых случаях отсутствовало добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство или его отказ, а при наличии соответствующих показаний не организовывался консилиум для оценки состояния здоровья больного с неясным диагнозом.

При проведении внутреннего контроля медицинских организаций в регионе не оценивается качество диспансерного наблюдения.

"По результатам внутреннего контроля, как правило , не принимаются управленческие решения с целью улучшения качества медицинского обслуживания", - констатировал министр.

В прошлом году в рамках внутреннего ведомственного контроля главврачам вынесено 33 предписания. Годом ранее - 24. Мерами наказания при этом чаще всего являются дисциплинарные взыскания, а также снятие стимулирующих выплат.

По исполнению выданных ранее медорганизациям предписаний в Коми в прошлом году было проведено 54 проверки. 24 из них пока оставлены на контроле. Касаются они, в основном, неприобретенного оборудования и невыполненных ремонтов.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: правительство, политика, медицина, коми, власть
Персоны: Березин Дмитрий Борисович
  Рубрика: Общество
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