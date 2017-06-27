В жилом доме села Корткерос искали бомбу

В Корткеросе жильцов дома эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом "Комиинформу" сообщили местные жители.

26 июня полиция оцепила дом по адресу Московская 18. С близлежащей территории увели людей.

Как удалось выяснить "Комиинформу", на улице оказалась часть жителей 4-этажного дома с четырьмя подъездами. Житель села Визябож приехал к своей девушке, которая отказалась открыть ему дверь. Ничего лучше, чем сделать ложный звонок в 112, он не придумал.

По прибытии экстренных служб информация о взрывном устройстве не подтвердилась, в отношении мужчины начата проверка полицией.

Как пояснили в МВД Коми, правоохранители провели тщательный осмотр здания на предмет наличия взрывных устройств. Каких-либо предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью граждан, полицейскими обнаружено не было.

МВД по Республике Коми напоминает, что за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена, в том числе и уголовная ответственность по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.