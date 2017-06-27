Южные электрические сети "Комиэнерго" приглашают всех желающих на День предпринимателя

29 июня 2017 года производственное отделение "Южные электрические сети" филиал МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" приглашает всех желающих принять участие в Дне предпринимателя.

Мероприятие предусматривает два формата общения – круглый стол и прямая телефонная линия. На актуальные вопросы технологического присоединения к сетям и оказания дополнительных услуг ответят специалисты энергокомпании.

В рамках круглого стола, который пройдет с 16:00 до 17:00 на базе м.Дырнос, 106, энергетики расскажут об оформлении заявки на технологическое присоединение к сетям и переоформление собственности, он-лайн сервисах и центрах обслуживания потребителей, льготах для владельцев малого и среднего бизнеса, предусмотренных действующим законодательством. Также в повестке встречи – требования к месту установки прибора учета электроэнергии, вопросы временного техприсоединения.

Свои вопросы потребители могут задать и на прямой линии по телефону (8212) 20-58-36, которая пройдет в этот же день с 11:00 до 12:00.