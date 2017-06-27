Сергей Гапликов взял на контроль вопрос предоставления жительнице Сыктывдинского района маневренного жилья

27 июня 2017 года, 10:50 | Сыктывдинский
Фото rkomi.ru

Глава Республики Коми Сергей Гапликов взял на контроль вопрос предоставления жительнице Сыктывдинского района маневренного жилья.

В ходе очередного приёма граждан по личным вопросам к главе региона обратилась заявительница из села Выльгорт. Женщина попросила оказать поддержку в вопросе предоставления жилья по договору социального найма. Сергей Гапликов поставил задачу перед руководителем администрации Сыктывдинского района Олегом Лажаневым помочь заявительнице.

Своей жилплощади у женщины нет, в настоящее время она вынуждена ютиться в тесной квартире у дочери, которая проживает с семьёй. По словам заявительницы, ранее ей была предоставлена комната в маневренном фонде, однако в прошлом году жильё было признано аварийным, продлевать договор социального найма власти отказались. Решить вопрос самостоятельно женщина не в силах. Она готова взять ипотечный кредит, но в связи с состоянием здоровья заявительницы, банки отказываются его выдавать.

Сергей Гапликов взял вопрос на контроль и попросил руководителя администрации района Олега Лажанева заняться этим вопросом персонально, и решить его. "А вы не бойтесь ничего, - обратился Сергей Гапликов к женщине. - Пока не получите жильё, я буду вас лично вести. Буду держать на контроле".

Олег Лажанёв заверил, что вопрос будет решён.

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Глава Республики Коми Сергей Гапликов проводит личный прием граждан раз в месяц.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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