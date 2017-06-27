30 июня в Коми - Единый день оказания бесплатной юридической помощи

27 июня 2017 года, 11:55 |
Фото Антона Пархачева

30 июня региональное отделение Ассоциации юристов России в Республике Коми проводит Единый день оказания бесплатной юридической помощи.

С 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) граждан будут консультировать сотрудники министерств, ведомств, учреждений, нотариусы, адвокаты и частнопрактикующие юристы.

Мероприятие пройдет на следующих площадках:

Ассоциации юристов России в Республике Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00)

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 174, кабинет 8/10, 1 этаж, с 9:00 до 13:00

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по адресу: г. Сыктывкар, Интернациональная, 152, кабинет 27, этаж 4, с 10:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00)

Государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр правового обеспечения" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,
д. 157, кабинет 705, с 09.00 до 12.00

Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адресу: г. Сыктывкар, Покровский бульвар, д. 6, 1 этаж, с 9:00 до 13:00

Ассоциации "Нотариальная палата Республики Коми" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, 1 этаж с 9:00 до 11:00. Прием осуществляет нотариус Сыктывкарского нотариального округа Шаповалова Светлана Ивановна

Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.36, кабинет 420, 4 этаж с 9:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00)

Предварительная запись по телефону: 8 912 862 98 02.

Государственная инспекция труда в Республике Коми 30.06.2017 по телефону "горячей линии" 8 (8212) 31 59 06 с 09:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) предоставит консультацию по применению норм трудового законодательства.

Комиинформ
  Рубрика: Право
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