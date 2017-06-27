"НИКА" заключила контракт с лучшим снайпером Суперлиги-1

Очередным и, пожалуй, самым грозным новичком сыктывкарской баскетбольной "НИКИ" стала Екатерина Мащенкова - лучший снайпер и лучший легкий форвард Суперлиги-1 сезона 2016-2017, в котором она вошла в число пяти сильнейших игроков дивизиона.

Прошедший сезон Екатерина Мащенкова провела в "Ростове-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону). Напомним, что "НИКА" подписала недавно и ее бывшую одноклубницу – Яну Котову.

В среднем за игру в сезоне новичок сыктывкарского клуба набирала 16,3 очка, совершая 6 подборов, делая по 1 перехвату и 1,3 передачи за 27 минут. По общему количеству набранных очков она также первенствовала с показателем 618 очков (кстати, на втором и третьем местах в данном рейтинге два других игрока "НИКИ" - новичок Клуба Яна Паневина и Марина Шевелева). Также Екатерина Мащенкова входит в тройку лучших игроков чемпионата по коэффициенту полезности игрока.

"Екатерина Мащенкова – на данный момент, возможно, лучший игрок Суперлиги на позиции нападающего. Это игрок, который умеет делать на паркете почти все, и с ее приходом в нашу команду "НИКА" должна ещё больше прибавить в атаке и в агрессии. Нет сомнений, что Екатерина станет одним из лидеров команды", - подчеркнул генеральный менеджер "НИКИ" Максим Чурсанов.

С некоторыми игроками "НИКИ" Екатерина Мащенкова знакома и поддерживает хорошие отношения, так что проблем с адаптацией в коллективе у нее не возникнет.

*** Екатерина Мащенкова, родилась 9 февраля 1988 г.



Кандидат в мастера спорта, рост 182 см, вес 70 кг.



Выступала за "Викторию" (Саратов), "Динамо" и "Динамо-2" (Курск), "УГМК-Юниор" (Екатеринбург), "Динамо-ГУВД" (Новосибирск), "Воронеж-СКИФ" (Воронеж), "Ростов-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону).

В сезоне 2014/2015 в составе "Воронеж-СКИФ" Екатерина Мащенкова выигрывала золотые медали Суперлиги-1 и была признана лучшим лёгким форвардом.