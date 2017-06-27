В Сосногорске водитель "Лексуса" сбил 79-летнюю пенсионерку

В Сосногорске водитель "Лексуса" сбил 79-летнюю женщину.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, ДТП произошло вчера, в 16.20.

45-летний водитель "Лексуса" при движении задним ходом напротив дома 19 по улице Зои Космодемьянской не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пожилую женщину, которая двигалась сзади транспорта.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные ушибы, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

Мужчина, водительский стаж которого составляет 29 лет, за это время привлекался к ответственности лишь трижды. В прошлом году – ни разу.

В отношении водителя "Лексуса" вынесено определение по ст.12.24 КоАП РФ и составлен административный материал по части 1, статьи 12.27 КоАП РФ.